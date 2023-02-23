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Сегодня, 20:15

Ивич: «РПЛ сильнее чемпионата Израиля»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после первого матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:3) оценил уровень российских команд.

— Какое впечатление у вас сложилось об уровне РПЛ?

— Мы сыграли с тремя командами РПЛ на сборах. Сегодня была первая официальная игра. Конечно, здесь много хороших тренеров, игроков. Мы одна из команд, которая знает, как расти, работать. Если нужно сравнить с лигой Израиля и Англии... Чемпионшип — совершенно другая лига. Но РПЛ, конечно, сильнее израильского чемпионата.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января. Ранее 45-летний серб работал в ПАОКе, «Маккаби» и «Уотфорде».

ФК Краснодар
Владимир Ивич
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