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Сегодня, 08:15

Главный тренер «Краснодара» Ивич подвел итоги первого сбора

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» подвел итоги первого сбора команды, завершившегося во вторник товарищеским матчем с узбекским «Бунедкором» (1:0).

— Доволен, что мы выполнили определенные базовые вещи. Ребятам нужно понять, как я хочу играть, а я должен понять, как играет команда. Кое-что нужно будет поменять. Наша цель — с каждым днем становиться лучше. В течение следующих двух дней ребята отдохнут, с 27 января мы начнем тяжелую работу, — сказал специалист.

«Краснодар» объявил о назначении Ивича на пост главного тренера команды вместо покинувшего эту должность ранее Александра Сторожука 4 января. Предыдущим местом работы 45-летнего сербского специалиста был «Маккаби» из Тель-Авива.

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ФК Краснодар
Владимир Ивич
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