Главный тренер «Краснодара» Ивич подвел итоги первого сбора

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» подвел итоги первого сбора команды, завершившегося во вторник товарищеским матчем с узбекским «Бунедкором» (1:0).

— Доволен, что мы выполнили определенные базовые вещи. Ребятам нужно понять, как я хочу играть, а я должен понять, как играет команда. Кое-что нужно будет поменять. Наша цель — с каждым днем становиться лучше. В течение следующих двух дней ребята отдохнут, с 27 января мы начнем тяжелую работу, — сказал специалист.

«Краснодар» объявил о назначении Ивича на пост главного тренера команды вместо покинувшего эту должность ранее Александра Сторожука 4 января. Предыдущим местом работы 45-летнего сербского специалиста был «Маккаби» из Тель-Авива.