Главный тренер «Краснодара» Ивич рассказал о желании провести матчи с зарубежными командами

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что хотел бы, чтобы команда провела матчи с зарубежными командами.
— Хотели ли бы вы, чтобы в подобных турнирах участвовали зарубежные команды?
— Конечно. Игры — часть предсезонки. Хорошо сыграть с сильными соперниками, понять их уровень, свой уровень, обратить внимание на какие-то детали. Также проверить молодых игроков, которым нужное внимание и доверие.
Зимний кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования