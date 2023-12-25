Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:37

Главный тренер «Краснодара» Ивич рассказал, с какого европейского клуба берет пример

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал европейский клуб, на игру которого старается равняться в своей работе.

«Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример. Все футболисты «Интера» — единое целое, у каждого своя позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать", — приводит слова Ивича «Чемпионат».

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. Команда под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

До работы в РПЛ 46-летний сербский специалист возглавлял израильский «Маккаби», английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе, и греческий ПАОК.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5371582-glavnyj-trener-krasnodara-ivich-nazval-evropejskuyu-komandu-s-kotoroj-on-beryot-primer.html
Футбол
РПЛ
ФК Интер (Интернационале)
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
Читайте также
Журналисты признали Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Бивол подвел итоги боя с Артуром
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках
Годовалый мальчик умер после падения с дивана в Петербурге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Вендел сыграл с детьми в футбол на улицах Бразилии
Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» в день рождения жены
Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «У нас северная страна. Нам нужно играть летом больше матчей»
Агент Барбоза не хочет, чтобы Миранчук возвращался в РПЛ
«Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева
Источник: «Спартак» предлагал 6 миллионов долларов за форварда «Сан-Лоренсо» Барейро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» в день рождения жены

Вендел сыграл с детьми в футбол на улицах Бразилии