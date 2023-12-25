Главный тренер «Краснодара» Ивич рассказал, с какого европейского клуба берет пример

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал европейский клуб, на игру которого старается равняться в своей работе.

«Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример. Все футболисты «Интера» — единое целое, у каждого своя позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать", — приводит слова Ивича «Чемпионат».

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. Команда под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

До работы в РПЛ 46-летний сербский специалист возглавлял израильский «Маккаби», английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе, и греческий ПАОК.