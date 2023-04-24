Ивич — о матче со «Спартаком»: «Третий гол был нашей ошибкой»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

— Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?

— Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимают игру и объективно оценивают все — все поняли. Все было очевидно.

— Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?

— Ну третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

— Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».

— Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе — мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше.