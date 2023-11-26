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Сегодня, 17:44

Главный тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после матча с «Уралом»

Виктория Кравченко
Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич задал вопросы судейской бригаде Сергея Иванова после поражения в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3). Специалист попросил объяснить ему эпизод с форвардами команды Олакунле Олусегуном и Александром Кокшаровым.

«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Тренер заявил, что в этой встрече было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара». Он отметил, что это не первая подобная игра, когда так обходятся с его командой.

Форвард «Краснодара» Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом».

После этого матча «Краснодар» опустился на второе место турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» (19) располагается на 11-й позиции.

Источник: https://matchtv.ru/
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Ивич
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