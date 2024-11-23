Мусаев — о Кордобе в матче с «Химками»: «Решили его поставить, потому что он опасен в любой момент»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру форварда команды Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» (2:2).

«Джон наш лидер. Он неплохо играл. Было видно, что ему тяжело. Но решили его поставить, потому что он опасен в любой момент», — заявил Мусаев.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба провел 12 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.