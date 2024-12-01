Мусаев — о поражении от «Спартака»: «Начало было хорошее, а потом попали в турбулентность»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил поражение команды от «Спартака» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ.

— Начало матча было хорошее, мы создали два момента, но затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность и стали проигрывать единоборства и подборы. Ошибка на ровном месте и в эпизоде со вторым годом. Сегодня был не лучший день для нас. Соперник был лучше. Наверное, мы растерялись после пропущенного мяча.

— Известен ли характер травмы Агкацева?

— Пока не говорил с врачами.

— Есть ли проблема с физикой у игроков?

— Так и есть. Не видел датчики, но соперник лучше нас двигался, и был лучше в единоборствах. Логистика сложная, отсутствие аэропорта сказывается. К тому же, много игроков вернулись из сборных.

— Поражение вернет команду на землю или такие поражения в плюс не идут?

— Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены на эту игру, но соперник был лучше. Нам нужно идти вперед. Это первое поражение. Это неприятно, но они есть у всех в чемпионате.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого у команды было 11 побед и 5 ничьих. «Быки» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.