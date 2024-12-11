Мусаев: «В матчах «Краснодара» с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» происходили странные вещи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку команде за первую часть сезона чемпионата России. 41-летний специалист считает, что в последних матчах «быки» могли набрать больше очков.

«Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В матчах с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» «Краснодар» был лучше. Там происходили странные вещи — отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

«Краснодар» не одержал ни одной победы в последних четырех играх в РПЛ. Черно-зеленые сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0), «Химками» (2:2), «Рубином» (1:1) и уступили «Спартаку» (0:3).

После 18 туров команда Мусаева с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на второй позиции «Зенит» (39) по дополнительным показателям.