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21 февраля, 18:23

Мусаев: «Расстроен травмой Тормены. Завтра узнаем тяжесть повреждения»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в товарищеском матче.

— Тяжелый матч. Накопилась усталость, четыре дня назад играли с «Астаной». Первый тайм был трудный, хотелось видеть лучшее качество, во второй половине встречи разбегались — важно было переломить себя, забить эти голы, выиграть. Расстроен травмой Тормены. Завтра узнаем тяжесть повреждения задней поверхности бедра.

Для «Краснодара» это был последний товарищеский матч. Следующую игру команда проведет 1 марта против «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ.

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Мурад Мусаев
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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