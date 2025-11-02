Мусаев: «Галактионов — ко всем на «вы» и с уважением. Это говорит о нем только с хорошей стороны»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к обращению по имени и отчеству между коллегами.

— Только вас еще не спросили, как к вам обращаться: по имени и отчеству? Что думаете о словах Михаила Галактионова по этому поводу?

— Михал Михалыча я знаю с тех времен, когда я тренировал молодежный состав «Краснодара», а он — молодежную сборную. И он всегда с тех самых пор обращается ко мне по имени и отчеству и на «вы». Человек так воспитан. Я вижу в этом только плюсы. Не считаю, что он зазнался или что-то там... Он ко всем сам — на «вы» и с уважением. И требует такого же отношения к себе. Это говорит о нем только с хорошей стороны. А обращение ко мне по имени — думаю, нет проблем.

Мусаев вернулся в «Краснодар» в 2024 году. Под руководством 41-летнего специалиста «быки» с 32 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России после 14 туров сезона-2025/26.