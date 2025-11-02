Мусаев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Хороший матч, но нельзя позволять такие концовки»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Быки» завершили игру вдевятером: на 88-й минуте был удален Джон Кордоба, на 90+5-й — Дуглас Аугусту.

«Матч с нашей стороны был очень хороший, но нельзя позволять такие концовки — два удаления на ровном месте. Думаю, эмоции захлестывали: с первых минут в таких играх идет война на поле. Карточки не выходили из логики игры. Матч был под нашим контролем», — сказал Мусаев в эфире matchtv.ru.

«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.