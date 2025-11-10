Мусаев — о травме Петрова: «Ахилл. Я думаю, что, скорее всего, сезон для него закончился»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травме защитника Сергея Петрова, которую он получил в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

«Ахилл. Я думаю, что, скорее всего, сезон для него закончился. Нужно еще провести обследование, посмотрим, но, я думаю, там серьезная травма», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

34-летнего Петрова заменили на 26-й минуте. Его унесли с поля на носилках.

В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Петров сделал 1 результативную передачу.