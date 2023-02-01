Сегодня, 14:38
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о вратаре команды Матвее Сафонове.
— Успели ли вы уже понять уровень Сафонова — одной из главных звезд «Краснодара»?
— Он наш капитан, он человек, играющий в сборной. Очень талантливый вратарь, делающий свою работу очень классно. Я уделаю внимание всем игрокам, и мы стараемся делать все, чтобы они развивались. Может ли он заиграть в Европе? Почему нет? У него сильный менталитет.
— А что в вашем футболе значит вратарь? Какова его функция в игре команды?
— Стиль «Краснодара» — это атака и владение мячом. У меня был разговор с президентом клуба, который объяснил мне свое видение футбола. Так же я смотрел матчи «Краснодара» в последние полгода. Мне такой стиль импонирует. Вратарь на поле один — на нем большая ответственность. Он видит все поле — всю ситуацию. Мы улучшаем навыки команды в плане начала атаки. Мне нужно, чтобы вратарь говорил, подсказывал.
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