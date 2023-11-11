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Сегодня, 22:00

Ивич: «После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше «Краснодара»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Хочу поздравить обе команды с интересной игрой. Могу сказать, что играли лучше «Зенита» до момента, когда мы забили. В плане шансов, мы создавали их. В первом тайме у нас было два хороших шанса: первый — после стандарта, второй — когда Эдуард Сперцян был один и у него была возможность пробить. Был один шанс у нападающего противника, но траектория удара была неважной и наш вратарь не прикоснулся к этому мячу.

После того, как мы забили первый гол, у нас началась эта проблема. Мы перестали играть с мячом. У нас была такая проблема и до этого, и мы ее исправили, но почему-то сегодня она появилась вновь. Я могу понять, по каким причинам. Игра против такого соперника, у «Зенита» дома. У команды хороший тренер, хорошие игроки. От такой команды нужно ожидать, что они будут давить, постоянно оказывать давление, и они так и сделали.

После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше нас, был близко к нашей штрафной. Но кроме этой штанги, кроме этого шанса, я не помню других. Сейчас нужно об этой игре забыть, она сыграна. Нам нужно готовиться к следующим матчам.

— Вы сказали, что приехали в Санкт-Петербург за победой, но учитывая то, как складывалась финальная часть игры, можете быть удовлетворены ничьей?

— Конечно же, мы прибыли сюда, чтобы победить — это всегда наша цель. Я сказал и говорю еще раз: мы удовлетворены 60 минутами, которые мы сыграли. Возможно, в этом промежутке времени у соперника было больше владение мячом, но не было ничего осязаемого. По матчу хочу сказать, что игра непростая, тяжелая, но в конце концов мы этим одним очком, которое заработали, удовлетворены.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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