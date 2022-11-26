Осинькин не хочет отпускать игроков «Крыльев» в другие клубы РПЛ

Сегодня, 11:25
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об интересе к игрокам самарцев со стороны других клубов РПЛ.
Специалист рассказал, что не хотел бы отпускать футболистов своей команды в другие клубы чемпионата России.
«Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет, зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в «Крыльях», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».
В этом сезоне «Крылья» набрали 20 очков после первой половины РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования