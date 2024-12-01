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Сегодня, 18:56

Осинькин — о матче с «Зенитом»: «Крылья Советов» выстрадали эту победу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги победного матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

— Никому здесь легко не будет. Конечно, нам не было легко. С первой минуты зашли в игру так, что Глушенков наш дорогой сразу же огорчил. Такой же быстрый гол, как и в домашнем матче. Четкая атака, и мы начали проигрывать. Дальше понимаю, что очень хорошо реализовали свои моменты. Их не могло быть 10-15. В первом тайме 3-4 момента, которые у нас были, реализовали. Это дало уверенность. Тяжелейший матч, тяжелейшая концовка. Много было тактических моментов от «Зенита». Даже защитники менялись флангами. Выпускали очень качественных футболистов. Мы пытались на все своевременно реагировать. Наверное, выстрадали эту победу.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в чемпионате России. Команда Осинькина прервала серию из трех поражений в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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