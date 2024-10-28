Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:17

Осинькин — о слухах про уход Корниленко из «Крыльев Советов»: «Давайте дождемся официальной информации»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос про возможный уход Сергея Корниленко с поста спортивного директора клуба.

В понедельник, 28 октября, СМИ сообщали о том, что Корниленко и «Крылья Советов» ведут переговоры о расторжении контракта.

— Вам в течение матча уже доложили об еще одном инсайде? Повлияло ли это каким-то образом на команду?

— Мне доложили. Но здесь комментировать не могу. Это все-таки инсайд. Но давайте дождемся официальной информации от клуба.

В 13-м туре РПЛ «Крылья Советов» на своем поле уступили «Краснодару» (1:2). На данный момент команда с 12 очками располагается на 10-м месте в чемпионате России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Сегодня
Вчера
Неделя