Осинькин — о слухах про уход Корниленко из «Крыльев Советов»: «Давайте дождемся официальной информации»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос про возможный уход Сергея Корниленко с поста спортивного директора клуба.

В понедельник, 28 октября, СМИ сообщали о том, что Корниленко и «Крылья Советов» ведут переговоры о расторжении контракта.

— Вам в течение матча уже доложили об еще одном инсайде? Повлияло ли это каким-то образом на команду?

— Мне доложили. Но здесь комментировать не могу. Это все-таки инсайд. Но давайте дождемся официальной информации от клуба.

В 13-м туре РПЛ «Крылья Советов» на своем поле уступили «Краснодару» (1:2). На данный момент команда с 12 очками располагается на 10-м месте в чемпионате России.