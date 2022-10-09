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Осинькин о приговоре Ларину: «Не укладывается в голове, так не должно быть»

Осинькин не согласен с приговором Ларину
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал приговор суда о 3 годах лишения свободы в колонии общего режима бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Сейчас с Лариным невозможно быть на связи. Я не понимаю этого решения. Если мы хотим навести порядок в академиях, то лучше начать с тех, у кого не получается работать. Начинать с лучших... Не знаю. У нас много академий, которые не работают. По-другому я ничего не могу сказать. У меня это не укладывается в голове. Я не могу ничего сказать ребятам из «Чертаново». Так не должно быть», — сказал Осинькин «СЭ».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Чертаново
Игорь Осинькин
Николай Ларин
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