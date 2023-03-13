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13 марта, 22:44

Осинькин объяснил, почему использовал Рассказова на позиции полузащитника в игре с ЦСКА

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об игре Николая Рассказова в матче с ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

«Посмотрим, как мы будем использовать Рассказова дальше. Мы понимали, что с его возможностями эта опция у нас есть. В силу определенных причин Гарре не мог против ЦСКА играть в стартовом составе, и мы решили, что сыграем так [с Рассказовым в полузащите].

Не могу сказать, что Николай провалил игру. Если проблемы и были, то они были командными. Один из плюсов Рассказова — его универсальность», — цитирует Осинькина Sport24.

25-летний Рассказов в этом сезоне сыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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