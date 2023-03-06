Осинькин объяснил, почему Писарский остался в запасе в матче против «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему Владимир Писарский (Сычевой) остался в запасе в матче против «Динамо» в 18-ом туре РПЛ (0:1).

«Не нужно было объяснять Писарскому, почему он остался на скамейке запасных. Тут надо было принять решение, сколько он сыграет. У него была травма, дважды он был заменен в Кубке России из-за нее. В тех играх ему хорошенько доставалось . У нас был вопрос, сколько дать ему времени сыграть или дать ему паузу, чтобы он готовился уже к следующей игре чемпионата. Сейчас он не усугубил свою болячку», — сказал Осинькин «СЭ».

В этом сезоне Писарский сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.