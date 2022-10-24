Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Нам ничего неизвестно. Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива». Мы же все-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало. Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше — тем лучше», — сказал Осинькин «СЭ».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в московском клубе.

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.