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Сегодня, 12:03

Осинькин — об интересе «Локомотива» к Пиняеву: «Как тренер хотел бы, чтобы Сергей играл в «Крыльях» как можно дольше»

Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Нам ничего неизвестно. Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива». Мы же все-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало. Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше — тем лучше», — сказал Осинькин «СЭ».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в московском клубе.

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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