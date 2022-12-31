Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:54

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги года для команды

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выступления команды в уходящем году.

«2022 год — это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается», — сказал Осинькин «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Крылья» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров нынешнего сезона самарский клуб располагается на 11-й строчке.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится в начале марта 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-podvel-itogi-2022-goda-dlya-kry-l-ev-sovetov/
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году
Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире с 200 миллионами евро в год
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Карраскаля опроверг наличие предложения по аренде игрока: «Коринтианс» только следит за Хорхе»
Губернатор Нижегородской области пожелал удачи новому главному тренеру «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали выбор Артема Горлова новым главным тренером команды
Артем Горлов официально назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Горлов будет новым главным тренером команды
Президент «Урала» назвал мудрым решение РФС о создании рабочей группы совместно с УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Карраскаля опроверг наличие предложения по аренде игрока: «Коринтианс» только следит за Хорхе»

Источник: Ловрен перейдет из «Зенита» в «Лион»