Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги года для команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выступления команды в уходящем году.

«2022 год — это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается», — сказал Осинькин «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Крылья» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров нынешнего сезона самарский клуб располагается на 11-й строчке.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится в начале марта 2023 года.