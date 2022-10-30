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Осинькин: «Даже в ФНЛ несколько раз выиграли, когда уступали по ходу встречи 0:1. Разве что первые голы забивали пораньше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Разные таймы. Хотя, и первый тайм мы играли с преимуществом. Но играли стерильно, мало попадали в штрафную, было мало агрессии. В этом плане второй тайм совершенно другой, но характер игры не изменился. Агрессии стало больше, было больше моментов, подходов, входов в штрафную. Понятно, что и соперник играл по счету, пытаясь удержать один результат. Было большое количество штрафных, было много карточек. Это огромное количество переросло в удаление. Сначала в первое, затем во второе.

— Были ли в вашей карьере моменты, когда команда побеждала в компенсированное время?

— Конечно, даже в ФНЛ мы несколько раз выиграли, когда мы уступали по ходу встречи 0:1. Разве что первые голы мы забивали пораньше. Здесь такая ситуация, когда мы в компенсированное забили два. Со спасением, наверное, такого не было. Такого, наверное, нет.

— Учитывая, сколько соперник фолил, была ли задача собирать на них нарушения, чтобы подавать на рослых игроков?

— У нас был в наличии только один крайний защитник. Фернандо пропустил почти 3 месяца, провел всего 4-5 тренировок. У нас травмы Зотова, Горшкова. Солдатенков был вынужден играть на несвойственной позиции. У нас было достаточно высоких игроков. Мы надеялись, что со стандартов сможем что-нибудь выжимать. Моменты были, острота была. Но голов не было. Были бы штрафные, их нелегко заработать.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1478.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Игорь Осинькин
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