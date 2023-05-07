Осинькин: «Крыльям» немного не хватило концентрации в концовке матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Мы играли в очень сложной ситуации. У нас много травмированных, дисквалифицированных. Но мы хорошо зашли в игру, повели в счете. Мы выдерживали план на игру. Но удаление спутало наши карты, все пошло не по нашему сценарию. Мы просто терпели, возможностей для атаки было немного. Соперник создавал моменты. Но и у нас были моменты. Мы могли сохранить ничейный счет, но не хватило. Соперник очень быстро играл. Не хватило сил и концентрации на действия соперника.

Я не смотрел еще первую желтую Писарского. Но получать так вторую карточку — это, конечно, неправильно. Ситуация, когда у тебя есть уже желтая, так играть не надо. Но нужно все проанализировать и понять», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

«Краснодар» набрал 42 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке (25).