Осинькин: «Удаление решило исход матча. Против «Зенита» вдесятером играть сложно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

«С такой командой, как «Зенит» играть всегда тяжело. Мы настраивались, готовы были дать бой. По тому, как мы начали матч, понятно было, что мы не хотели отсиживаться в обороне. После нашего гола «Зенит» включил свой максимум. В этот момент было сложно с ними играть. Больше можно говорить об удалении. Оно решило исход встречи. Против таких команд, как «Зенит» вдесятером играть сложно. Нам было тяжело, но мы не прятались в обороне, мы пытались спасти игру, пытались в нее вернуться. Но после счета 1:4 стало понятно, что спасти это игру не получится. Стало ясно, что матч закончен», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

Самарский клуб потерпел 12-е поражение в сезоне. В данный момент «Крылья» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. У лидирующего «Зенита» 61 очко.