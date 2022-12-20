Осинькин похвалил Пиняева на награждении «Первой пятерки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о карьере полузащитника самарцев Сергея Пиняева.

«В 2016 году я перешел в «Чертаново», Сергею было 12 лет, но он уже был одним из самых ярких футболистов. Уже тогда забивал красиво, эффектно. В 2020-м году мы начали его привлекать в первую команду, это был очень короткий период, потому что через год мы приехали в Самару. Мы понимаем, что такое футбольное образование, не хотели торопиться, поэтому спокойно, плавно вводили его в состав. В 17 лет он стал твердым игроком основного состава.

То, что он сейчас лауреат премии «Первая пятерка» — это не аванс, это то, как он играл за команду в РПЛ в этом году. Но все равно всегда в таких случаях хочу добавить, что все эти премии юношеские, молодежные — это авансы, основное будет дальше. Его футбольная жизнь должна состоять из работы, он должен доказать, что он большой футболист, это стремление нужно сохранять на протяжении всей жизни. Я его знаю, как человека трудолюбивого, умеющего правильно идти к цели, желаю, чтобы эти шаги продолжались, всегда будет, куда расти", — сказал Осинькин на награждении премии «Первая пятерка».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.