Осинькин не сомневается, что Рассказов усилит «Крылья Советов»: «Он обладает большим потенциалом»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Николая Рассказова.
«Николай — молодой и качественный российский футболист, обладающий большим потенциалом. Учитывая, что у нас достаточно молодая команда, костяк которой примерно такого же возраста, то мы не сомневаемся, что Рассказов сможет усилить ее и добавить в нее сильных качеств. Для нас этот переход — крайне интересный вариант», — сказал Осинькин «СЭ».
27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования