Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:27

Осинькин — о победе над «Сочи»: «Есть удовлетворение от счета, но по игре есть вопросы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Нам очень были важны три очка. Мы настраивались на игру с хорошей и качественной командой. Соперник играл в такой футбол, где сложно было нам пойти в давление. Но из этого мы все равно имели много возможностей для проведения быстрых атак. Я считаю, что «Крылья» должны были этими моментами и возможностями распорядится лучше. Есть удовлетворение от счета, но по игре и нашему самочувствию есть вопросы», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар». «Сочи» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице (6 очков).

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Игорь Осинькин
0
Читайте также
Жена Костомарова Домнина рассказала о госпитализации и борьбе за жизнь фигуриста
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Соболев: «Красно-белые, снова я с вами, и снова победа над «Динамо» в дерби»
Личка — о матче со «Спартаком»: «Недоволен результатом. Очко сегодня могли взять»
Абаскаль стал восьмым тренером, который выиграл со «Спартаком» 20 матчей чемпионата
Алаев отметил работу Кукуяна в дерби: «Павел сдержал все эмоции, хотя, могло полыхнуть»
«Спартак» оживает: три сухие победы за неделю! Максименко вышел в перерыве и остановил «Динамо»
Алаев: «Сегодня было настоящее дерби. Мне очень понравилось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК поддержала все решения Евгения Турбина в матче «Балтика» — «Ростов»

Корниленко заявил, что в «Крыльях Советов» не обсуждают положение в турнирной таблице