Осинькин рассказал, что не думает об уходе из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал свое будущее в составе самарского клуба.

«На сегодня меня все устраивает в «Крыльях». Я полностью вовлечен в процесс. Меня устраивает отношение клуба, руководства области, поддержка болельщиков. Мы здесь еще не все сказали. Я только год назад продлил контракт. Поэтому я об уходе не думаю вообще. Мои мысли только здесь. Проект развивается и растет. Нет смысла о чем-то говорить», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист мог возглавить «Локомотив» и «Сочи».

Осинькин работает в самарском клубе с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025-го.

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Крылья» занимают 11-е место с 20 очками.