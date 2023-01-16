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Сегодня, 21:11

Осинькин: «Сычевой умеет и готов работать. Очень важно, что он голодный до игры и побед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своих впечатлениях от работы на тренировочных сборах в Турции с новичком команды Владимиром Сычевым.

«Хочу, чтобы он с каждым днем лучше понимал нашу команду. По работе на тренировках у меня вообще никаких вопросов – он умеет и готов работать. Понятно, что он не прошел академий, но он готов исправлять свои недочеты. Очень важно, что Владимир голодный до игры и побед. Хочется, чтобы его стремление прогрессировать было на этом этапе его жизни главным – и голы придут. У него есть данные, в том числе физические, которые позволяют ему продолжать много забивать», – приводит Metaratings.ru слова Осинькина.

Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в декабре 2022 года, подписав контракт на 3,5 года.

По итогам 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-pisarskii-ne-proshyol-akademii-no-on-golodnyi-do-igry-i-pobed-220356/
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Игорь Осинькин
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