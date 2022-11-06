Осинькин после матча с «Торпедо» рассказал о травме Глушенкова

Сегодня, 20:30
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травме полузащитника Максима Глушенкова, которую футболист получил в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).
— Замены, которые были после 80-й минуты, какой носили характер?
— Витюгову в течение всего матча доставалось. По этой причине была замена. Последняя замена всегда придерживается, потому что на поле может случиться все, что угодно. В конце первого тайма выбыл Глушенков, надо было принимать решение. Если бы Соколов забил гол, а момент у него был, вы бы не задавали такой вопрос.
— Что с Максимом Глушенковым?
— Глушенков — у него проблема с коленом, она не связана с паданием. Не могу точнее сказать. Он в шаге от поездки в сборную. Надо посмотреть, да он вышел агрессивно, получил повреждение. Мы сами видели, что у него не в порядке все. Дальше дал информацию, что не может продолжить игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования