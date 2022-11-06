Осинькин после матча с «Торпедо» рассказал о травме Глушенкова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травме полузащитника Максима Глушенкова, которую футболист получил в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

— Замены, которые были после 80-й минуты, какой носили характер?

— Витюгову в течение всего матча доставалось. По этой причине была замена. Последняя замена всегда придерживается, потому что на поле может случиться все, что угодно. В конце первого тайма выбыл Глушенков, надо было принимать решение. Если бы Соколов забил гол, а момент у него был, вы бы не задавали такой вопрос.

— Что с Максимом Глушенковым?

— Глушенков — у него проблема с коленом, она не связана с паданием. Не могу точнее сказать. Он в шаге от поездки в сборную. Надо посмотреть, да он вышел агрессивно, получил повреждение. Мы сами видели, что у него не в порядке все. Дальше дал информацию, что не может продолжить игру.