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Сегодня, 19:49

Осинькин — о 3:3 с «Динамо»: «Справедливый исход матча»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью с «Динамо» (3:3) во 2-м туре РПЛ.

«В первом тайме мы допустили не очень много моментов, но все они очень классно использовались соперником. В этот момент соперник был объективно сильней, потому что те, недочеты в переходных фазах, он хорошо реализовал.

За счет тактических вещей, настроя — мы провели хороший второй тайм. Мы вернулись в игру и все время оказывали давление. И, наверное, после того, как счет стал ничейным, в голове у каждого будет: «А может можно было и выиграть». Но если говорить объективно, ничья это справедливый исход матча», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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