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30 марта, 19:08

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о матче с «Зенитом»: «Быстрый гол психологический нас раскрепостил»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом».

Самарская команда дома сыграла вничью с сине-бело-голубыми. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Быстрый гол психологический нас немного раскрепостил, но все равно по ходу игры мы достаточно быстро пропустили ответный мяч. Первые 30 минут были наиболее качественными с обоюдоострыми атаками. Но понятно, что с «Зенитом» доминировать, атаковать, а мы пытались это делать, сложно. В конце преимущество территориальное было уже у «Зенита», но мы выстроили определенным образом игру, и это принесло нам результаты», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» прервали 3-матчевую серию поражений в РПЛ и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. На счету самарской команды 30 очков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wyUQN8Ib-Zo&t=3s
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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