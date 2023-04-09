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Осинькин — о матче с «Сочи»: «Не все у нас получалось, но мы заслужили эту победу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» победу над «Сочи» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Мы понимали, что у нас не будет свежести, легкости, но нам надо было проявлять характер, потому что в таком сложном графике, с такими сильными командами мы показали энергозатратный футбол. И психологическое состояние было неидеальное, потому что мы не добрали очков. Очень важно было показать себя мужчинами, квалифицированными футболистами. Не все у нас получалось со свежестью, но в плане ответственности, характера и определенного мастерства, считаю, что мы провели добротный матч с нашей стороны. Мы заслужили эту победу», — сказал Осинькин «СЭ».

На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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Игорь Осинькин
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