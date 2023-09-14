Осинькин о том, почему Коваленко мало играет в «Зените»: «Перед переходом он не провел ни тренировки за 2 месяца»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, почему бывший полузащитник самарцев Александр Коваленко очень мало играет в «Зените».

— Не рано ли было тому же Коваленко в «Зенит»? И советовался ли он с вами, куда идти — туда, в «Локомотив», еще куда-то?

— Про «Локомотив» не советовался, про «Зенит» — конечно. Был об этом разговор. Мы понимали, что из «Зенита» могут уйти многие футболисты. А самая большая сложность заключалась в том, что в середине апреля Коваленко получил травму и за два месяца не провел ни одной тренировки. Приехал в «Зенит» совершенно не готовым и там, кажется, не сразу попал в общую группу.

В тот момент, когда уехал Кузяев, неясна была ситуация с Венделом, ему надо было зубами вцепиться в состав, но обстоятельства сложились так, что он его потерял. Это обидно. Но думаю, что сейчас ему нужно привыкнуть к своеобразной зенитовской манере игры — любому нужно время на адаптацию. В целом он игрок такого склада, что может быть на одной волне с бразильцами — Клаудиньо, Венделом. С ними, конечно, невероятно сложно конкурировать любому российскому футболисту, не только Коваленко. Но он должен выйти оттуда победителем.

Даже если у него не будет очень много игровой практики, даже тренировки с такими игроками, хоть какая-то конкуренция с ними — все это сделает его сильнее. А дальше все зависит от него самого.

Коваленко перешел в «Зенит» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний россиянин принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 80 минут и не отличился результативными действиями.