Осинькин о том, почему Коваленко мало играет в «Зените»: «Перед переходом он не провел ни тренировки за 2 месяца»

Сегодня, 13:30
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, почему бывший полузащитник самарцев Александр Коваленко очень мало играет в «Зените».
— Не рано ли было тому же Коваленко в «Зенит»? И советовался ли он с вами, куда идти — туда, в «Локомотив», еще куда-то?
— Про «Локомотив» не советовался, про «Зенит» — конечно. Был об этом разговор. Мы понимали, что из «Зенита» могут уйти многие футболисты. А самая большая сложность заключалась в том, что в середине апреля Коваленко получил травму и за два месяца не провел ни одной тренировки. Приехал в «Зенит» совершенно не готовым и там, кажется, не сразу попал в общую группу.
В тот момент, когда уехал Кузяев, неясна была ситуация с Венделом, ему надо было зубами вцепиться в состав, но обстоятельства сложились так, что он его потерял. Это обидно. Но думаю, что сейчас ему нужно привыкнуть к своеобразной зенитовской манере игры — любому нужно время на адаптацию. В целом он игрок такого склада, что может быть на одной волне с бразильцами — Клаудиньо, Венделом. С ними, конечно, невероятно сложно конкурировать любому российскому футболисту, не только Коваленко. Но он должен выйти оттуда победителем.
Даже если у него не будет очень много игровой практики, даже тренировки с такими игроками, хоть какая-то конкуренция с ними — все это сделает его сильнее. А дальше все зависит от него самого.
Коваленко перешел в «Зенит» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний россиянин принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 80 минут и не отличился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -