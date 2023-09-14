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Сегодня, 13:30

Осинькин о том, почему Коваленко мало играет в «Зените»: «Перед переходом он не провел ни тренировки за 2 месяца»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Коваленко.
Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, почему бывший полузащитник самарцев Александр Коваленко очень мало играет в «Зените».

— Не рано ли было тому же Коваленко в «Зенит»? И советовался ли он с вами, куда идти — туда, в «Локомотив», еще куда-то?

— Про «Локомотив» не советовался, про «Зенит» — конечно. Был об этом разговор. Мы понимали, что из «Зенита» могут уйти многие футболисты. А самая большая сложность заключалась в том, что в середине апреля Коваленко получил травму и за два месяца не провел ни одной тренировки. Приехал в «Зенит» совершенно не готовым и там, кажется, не сразу попал в общую группу.

В тот момент, когда уехал Кузяев, неясна была ситуация с Венделом, ему надо было зубами вцепиться в состав, но обстоятельства сложились так, что он его потерял. Это обидно. Но думаю, что сейчас ему нужно привыкнуть к своеобразной зенитовской манере игры — любому нужно время на адаптацию. В целом он игрок такого склада, что может быть на одной волне с бразильцами — Клаудиньо, Венделом. С ними, конечно, невероятно сложно конкурировать любому российскому футболисту, не только Коваленко. Но он должен выйти оттуда победителем.

Даже если у него не будет очень много игровой практики, даже тренировки с такими игроками, хоть какая-то конкуренция с ними — все это сделает его сильнее. А дальше все зависит от него самого.

Коваленко перешел в «Зенит» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний россиянин принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 80 минут и не отличился результативными действиями.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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