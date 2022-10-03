Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил судейство Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Сухой должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара»? Вы лучше меня знаете, вы видели повторы, я нет. Пока не было такой возможности. Конечно же, хотелось бы, чтобы и пенальти был и наши голы засчитывались. Как увидели со стороны — мяч вроде бы линию не пересек. По пенальти не знаю точно», — сказал Осинькин «СЭ».

«Крылья» идут на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».