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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о его возможном назначении в «Локомотив».
«Со мной никто не связывался и не разговаривал. Я тренер «Крыльев Советов». Ни с одним клубом я не контактировал, в том числе с «Локомотивом», — сказал Осинькин «СЭ».
57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 12 туров. 8 октября руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования