Осинькин — о возможном назначении в «Локомотив»: «Ни с одним клубом я не контактировал»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о его возможном назначении в «Локомотив».

«Со мной никто не связывался и не разговаривал. Я тренер «Крыльев Советов». Ни с одним клубом я не контактировал, в том числе с «Локомотивом», — сказал Осинькин «СЭ».

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 12 туров. 8 октября руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.