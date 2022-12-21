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Сегодня, 14:58

Осинькин — о Сычевом в «Крыльях»: «Есть детали, которые не позволяют сказать о переходе как о свершившемся факте»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» рассказал, почему клуб не объявляет о подписании нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Знаю, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями», но не все документы подписаны. То, что было в прессе, действительно так. Есть еще какие-то детали, которые не позволяют сказать об этом как о свершившемся факте», — сказал Осинькин «СЭ».

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Игорь Осинькин
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