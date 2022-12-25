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Осинькин: «Постараемся, чтобы Сычевой проявлял свой бомбардирский талант как игрок штрафной»

Мария Гусева
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сравнил новичка самарского клуба Владимира Сычевого с лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ Гамидом Агаларовым.

— Вы сравнивали ситуацию Сычевого с Агаларовым, который стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, но после перехода в новый клуб перестал забивать?

— Ситуация с Агаларовым действительно стояла у нас перед глазами, — цитирует Metaratings.ru Осинькина. — Мы пытались проанализировать, почему у него не пошло, может ли такое повториться с Сычевым. Владимир мало играл на высоком уровне, но мы посчитали, что у него достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Это и страсть, и физическая мощь, и бомбардирский талант.

Агаларов в прошлом году выглядел очень привлекательно, но в его проблемах должны разбираться другие клубы. Наверное, надо перезагрузиться, перевернуть страницу. А мы должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы с Сычевым это не повторилось. Мы играем не так, как «Оренбург», но постараемся, чтобы он был и более вовлеченным в игру, и проявлял свой бомбардирский талант как игрок штрафной.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Сычевой
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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