Осинькин: «Краснодар» не поменялся полностью и остался атакующей командой. Ажурность пропала, но стало больше баланса»

Сегодня, 13:00
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.
— Вам интересна команда Владимира Ивича? Или то, что она отошла от привычной для «Краснодара» комбинационной игры, не то чтобы разочаровывает, но удивляет?
— «Краснодар» не поменялся полностью, нельзя сказать, что он играет в другой футбол. Да, он стал более прагматичным, но прежняя легкость с мячом в любом случае остается. Просто у нас были стереотипы, что «быки» должны играть только так и никак иначе. Изменения видны больше по действиям в обороне, по сбалансированности между ней и атакой. Тренер видит игру так, и мы не можем сказать, что «Краснодар» стал оборонительной командой.
Она в любом случае атакующая — на первом месте в чемпионате клуб, играющий от обороны, в принципе быть не может. Чтобы побеждать, надо забивать. И использование Кордобы как силового форварда — очень качественное и умное. Это хороший пример того, как правильно задействовать габаритного нападающего с максимальной пользой для команды. Считаю, это большая заслуга Ивича. Да, может, какая-то ажурность пропала, но есть результат, и команда, чуть изменившись, не отошла от своей стратегии. Интересно, как это будет работать дальше.
— Кто из команд РПЛ в этом сезоне вам нравится больше всего?
— Как раз «Краснодар». По сравнению с прошлым сезоном он по игре достиг наибольшего прогресса.
«Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 17 очками в 7 матчах. Команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -