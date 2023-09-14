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Сегодня, 14:15

Осинькин: «Пруцев несправедливо сидит в запасе в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Данил Пруцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказался о своих бывших футболистах из «Спартака» — Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и Наиле Умярове.

— Антон Зиньковский был одной из ключевых фигур «Спартака» в разгроме «Динамо» в кубковом матче, но в целом он играет мало, будучи третьим вингером красно-белых после Промеса и Бонгонды. Видите ли у него там большую перспективу, нужно ли ему в «Спартаке» оставаться?

— Есть еще и Медина, которого тоже не просто так взяли. Мне сложно говорить о перспективах, но то, как он выходит на замену и пытается влиять на игру, говорит о том, что он борется за свой шанс. Основным его конкурентом по позиции считаю Промеса, а тот — самый яркий игрок «Спартака». Для обоих позиция левого полузащитника — оптимальная.

— В интервью Зиньковский говорил: «Я спокоен по жизни, мне не нужен психолог». А может, он ему нужен как раз для того, чтобы разогнать флегматизм и сделать себя зверем, что в футболе порой необходимо?

— Давайте дадим каждому возможность искать свои пути, чтобы делать себя лучше. Антон умеет хорошо тренироваться, он психологически устойчив. Может, ему и не надо пускать лишнего человека в душу, а психологи помогут тем, у кого в этом есть реальная потребность. Это сложный вопрос, и в России, особенно у людей постарше, есть по этому поводу предрассудки. Молодежь же, наоборот, стала относиться к этому как к моде, некоторые совсем молодые даже хвастают, что у них есть психолог. Пусть каждый найдет свою дорожку!

— Кажется ли вам несправедливым, что Гильермо Абаскаль загнал Данила Пруцева в глубокий резерв?

— Кажется! (Смеется.) Потому что он — хороший футболист, и в прошлом сезоне «Спартак» при Абаскале провел самый яркий отрезок в первом круге, когда Пруцев был основным игроком и выполнял очень важную роль! Когда же Абаскаль стал немножко отходить от тех стилевых вещей, которые выделяли команду в первой половине прошлого года, Пруцев стал играть меньше, потерял место в стартовом составе. И такая команда, как «Спартак», наверное, не должна ставить последующий отрезок себе в актив.

— Когда недавно против «Динамо» в центре поля вышла пара Литвинов — Пруцев, мы увидели тот футбол, который был у «Спартака» в первой части прошлого чемпионата.

— Наверное. Но слишком много было изменений у обеих команд. Иногда сила или слабость в кубковых матчах больше говорит о глубине скамейки той или иной команды, чем об уровне ее игры или отношении к турниру. Трудно делать по Кубку настоящие выводы. Они должны быть подтверждены в чемпионате — и не одной игрой. Тем шансом Пруцев, и не только он, хорошо воспользовался. Но надо и дальше продолжать доказывать.

— Можно ли говорить о застое у Наиля Умярова?

— Он много времени пропустил из-за травмы. Застой ли это, или прошло слишком много времени после такой большой паузы? Все-таки она составила 8-9 месяцев. Сломался он, насколько помню, как раз в игре с нами в октябре прошлого года, а увидели мы его только в этом сезоне.

Умяров — очень целеустремленный футболист и человек, надежный в жизни и на поле. Он хорошо адаптируется под задачи, которые ставит тренер, и уверен, что он еще будет прогрессировать. Да, сейчас где-то случаются ошибки, но без них в футболе не бывает. И считаю их продолжением того, что он слишком много пропустил.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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