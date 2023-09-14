Осинькин: «Пруцев несправедливо сидит в запасе в «Спартаке»

Сегодня, 14:15
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказался о своих бывших футболистах из «Спартака» — Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и Наиле Умярове.
— Антон Зиньковский был одной из ключевых фигур «Спартака» в разгроме «Динамо» в кубковом матче, но в целом он играет мало, будучи третьим вингером красно-белых после Промеса и Бонгонды. Видите ли у него там большую перспективу, нужно ли ему в «Спартаке» оставаться?
— Есть еще и Медина, которого тоже не просто так взяли. Мне сложно говорить о перспективах, но то, как он выходит на замену и пытается влиять на игру, говорит о том, что он борется за свой шанс. Основным его конкурентом по позиции считаю Промеса, а тот — самый яркий игрок «Спартака». Для обоих позиция левого полузащитника — оптимальная.
— В интервью Зиньковский говорил: «Я спокоен по жизни, мне не нужен психолог». А может, он ему нужен как раз для того, чтобы разогнать флегматизм и сделать себя зверем, что в футболе порой необходимо?
— Давайте дадим каждому возможность искать свои пути, чтобы делать себя лучше. Антон умеет хорошо тренироваться, он психологически устойчив. Может, ему и не надо пускать лишнего человека в душу, а психологи помогут тем, у кого в этом есть реальная потребность. Это сложный вопрос, и в России, особенно у людей постарше, есть по этому поводу предрассудки. Молодежь же, наоборот, стала относиться к этому как к моде, некоторые совсем молодые даже хвастают, что у них есть психолог. Пусть каждый найдет свою дорожку!
— Кажется ли вам несправедливым, что Гильермо Абаскаль загнал Данила Пруцева в глубокий резерв?
— Кажется! (Смеется.) Потому что он — хороший футболист, и в прошлом сезоне «Спартак» при Абаскале провел самый яркий отрезок в первом круге, когда Пруцев был основным игроком и выполнял очень важную роль! Когда же Абаскаль стал немножко отходить от тех стилевых вещей, которые выделяли команду в первой половине прошлого года, Пруцев стал играть меньше, потерял место в стартовом составе. И такая команда, как «Спартак», наверное, не должна ставить последующий отрезок себе в актив.
— Когда недавно против «Динамо» в центре поля вышла пара Литвинов — Пруцев, мы увидели тот футбол, который был у «Спартака» в первой части прошлого чемпионата.
— Наверное. Но слишком много было изменений у обеих команд. Иногда сила или слабость в кубковых матчах больше говорит о глубине скамейки той или иной команды, чем об уровне ее игры или отношении к турниру. Трудно делать по Кубку настоящие выводы. Они должны быть подтверждены в чемпионате — и не одной игрой. Тем шансом Пруцев, и не только он, хорошо воспользовался. Но надо и дальше продолжать доказывать.
— Можно ли говорить о застое у Наиля Умярова?
— Он много времени пропустил из-за травмы. Застой ли это, или прошло слишком много времени после такой большой паузы? Все-таки она составила 8-9 месяцев. Сломался он, насколько помню, как раз в игре с нами в октябре прошлого года, а увидели мы его только в этом сезоне.
Умяров — очень целеустремленный футболист и человек, надежный в жизни и на поле. Он хорошо адаптируется под задачи, которые ставит тренер, и уверен, что он еще будет прогрессировать. Да, сейчас где-то случаются ошибки, но без них в футболе не бывает. И считаю их продолжением того, что он слишком много пропустил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -