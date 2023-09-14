Осинькин: «Пруцев несправедливо сидит в запасе в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказался о своих бывших футболистах из «Спартака» — Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и Наиле Умярове.

— Антон Зиньковский был одной из ключевых фигур «Спартака» в разгроме «Динамо» в кубковом матче, но в целом он играет мало, будучи третьим вингером красно-белых после Промеса и Бонгонды. Видите ли у него там большую перспективу, нужно ли ему в «Спартаке» оставаться?

— Есть еще и Медина, которого тоже не просто так взяли. Мне сложно говорить о перспективах, но то, как он выходит на замену и пытается влиять на игру, говорит о том, что он борется за свой шанс. Основным его конкурентом по позиции считаю Промеса, а тот — самый яркий игрок «Спартака». Для обоих позиция левого полузащитника — оптимальная.

— В интервью Зиньковский говорил: «Я спокоен по жизни, мне не нужен психолог». А может, он ему нужен как раз для того, чтобы разогнать флегматизм и сделать себя зверем, что в футболе порой необходимо?

— Давайте дадим каждому возможность искать свои пути, чтобы делать себя лучше. Антон умеет хорошо тренироваться, он психологически устойчив. Может, ему и не надо пускать лишнего человека в душу, а психологи помогут тем, у кого в этом есть реальная потребность. Это сложный вопрос, и в России, особенно у людей постарше, есть по этому поводу предрассудки. Молодежь же, наоборот, стала относиться к этому как к моде, некоторые совсем молодые даже хвастают, что у них есть психолог. Пусть каждый найдет свою дорожку!

— Кажется ли вам несправедливым, что Гильермо Абаскаль загнал Данила Пруцева в глубокий резерв?

— Кажется! (Смеется.) Потому что он — хороший футболист, и в прошлом сезоне «Спартак» при Абаскале провел самый яркий отрезок в первом круге, когда Пруцев был основным игроком и выполнял очень важную роль! Когда же Абаскаль стал немножко отходить от тех стилевых вещей, которые выделяли команду в первой половине прошлого года, Пруцев стал играть меньше, потерял место в стартовом составе. И такая команда, как «Спартак», наверное, не должна ставить последующий отрезок себе в актив.

— Когда недавно против «Динамо» в центре поля вышла пара Литвинов — Пруцев, мы увидели тот футбол, который был у «Спартака» в первой части прошлого чемпионата.

— Наверное. Но слишком много было изменений у обеих команд. Иногда сила или слабость в кубковых матчах больше говорит о глубине скамейки той или иной команды, чем об уровне ее игры или отношении к турниру. Трудно делать по Кубку настоящие выводы. Они должны быть подтверждены в чемпионате — и не одной игрой. Тем шансом Пруцев, и не только он, хорошо воспользовался. Но надо и дальше продолжать доказывать.

— Можно ли говорить о застое у Наиля Умярова?

— Он много времени пропустил из-за травмы. Застой ли это, или прошло слишком много времени после такой большой паузы? Все-таки она составила 8-9 месяцев. Сломался он, насколько помню, как раз в игре с нами в октябре прошлого года, а увидели мы его только в этом сезоне.

Умяров — очень целеустремленный футболист и человек, надежный в жизни и на поле. Он хорошо адаптируется под задачи, которые ставит тренер, и уверен, что он еще будет прогрессировать. Да, сейчас где-то случаются ошибки, но без них в футболе не бывает. И считаю их продолжением того, что он слишком много пропустил.