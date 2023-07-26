Главный тренер «Леона»: «Не могу сказал, что переход Давила в ЦСКА решен, есть проблемы из-за переезда в Россию»

Главный тренер мексиканского «Леона» Николас Ларкамон подтвердил, что форвард клуба Виктор Давила больше не входит в его планы из-за скорого ухода в ЦСКА.

Помимо этого, специалист рассказал о проблемах, связанных с переездом нападающего в Россию.

«Я не могу вам сказать, что вопрос его трансфера решен, потому что он решает некоторые вопросы перехода, связанные с проблемами из-за страны. Виктор хочет поехать в Россию, они решают эти вопросы, он не рассматривается в составе на завтрашнюю игру, и мы сосредоточены на подготовке к ней», — приводит слова тренера мексиканское издание Telediario.

Ранее ESPN сообщал, что Давила не перейдет в ЦСКА из-за того, что руководство мексиканской команды считает, что армейцы не смогут перевести деньги за трансфер.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.