Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

26 июля, 23:51

Главный тренер «Леона»: «Не могу сказал, что переход Давила в ЦСКА решен, есть проблемы из-за переезда в Россию»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер мексиканского «Леона» Николас Ларкамон подтвердил, что форвард клуба Виктор Давила больше не входит в его планы из-за скорого ухода в ЦСКА.

Помимо этого, специалист рассказал о проблемах, связанных с переездом нападающего в Россию.

«Я не могу вам сказать, что вопрос его трансфера решен, потому что он решает некоторые вопросы перехода, связанные с проблемами из-за страны. Виктор хочет поехать в Россию, они решают эти вопросы, он не рассматривается в составе на завтрашнюю игру, и мы сосредоточены на подготовке к ней», — приводит слова тренера мексиканское издание Telediario.

Ранее ESPN сообщал, что Давила не перейдет в ЦСКА из-за того, что руководство мексиканской команды считает, что армейцы не смогут перевести деньги за трансфер.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.

Источник: Чемпионат
ФК Леон
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Globo: ЦСКА и «Васко да Гама» не смогли договориться о трансфере Карраскаля

Record: Чавес пока не выплатил «Пачуки» отступные, так как «Динамо» не может перевести ему деньги