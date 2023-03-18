Галактионов: «Пиняев показывает, что у российского футбола есть будущее»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру полузащитника Сергея Пиняева в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

— Как оцените игру Пиняева?

— Сергей один из тех игроков, который показывает, что есть будущее у российского футбола, — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева. — Мы даем ему игровое время. Он дает результат. Мы определенно довольны.

— Как атмосфера без болельщиков?

— Мне показалась, что когда, в конце матча все скандировали: «Молодцы!», болельщики оказали мощнейшую поддержку. Мы благодарим каждого болельщика, кто был с нами. И надеемся, что в дальнейшем стадионы будут забиты под отказ.