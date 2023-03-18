Галактионов — о матче с «Краснодаром»: «Очень тяжелая победа, которая формирует характер»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ. После первого тайма железнодорожники проигрывали со счетом 0:2.

— Что было в раздевалке в перерыве? Бутсам в кого-то бросили?

— Очень тяжелая, эмоциональная победа, которая формирует характер. Мы продолжаем победную серию в РПЛ, несмотря на поражение в Кубке. Это победа нам многого стоила. Мы ребят поздравили. Самое главное верить и биться до конца. Каждый матч для нас — это финал. Что касается перерыва, самая лучшая тактика посмотреть ребятам в глаза, — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

— На сколько ценна это победа?

— Было очень важно подготовиться к этой игре с точки зрения психологии и эмоционального состояния. Мы очень хорошо готовы. Мы бежим, боремся, создаем моменты. И атакуем соперника в конце матча. В психологическом плане нам в начале не хватило. На домашнем матче мы должны бежать вперед. Мы благодарим ребят за их дух и веру к победе.