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Сегодня, 17:09

Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции подвел итоги матча с «Оренбургом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

— Ваши комментарии по матчу? Насколько все получилось?

— Мы очень довольны результатом. Во-первых, мы играли с очень хорошим и организованным соперником, который потрепал нервы многим: и лидерам, и другим командам в чемпионате. Поэтому для нас сегодня результат очень положительный, мы очень довольны. Конечно, огрехи в игре есть. Их надо улучшать. Но у нас команда формируется, строится. Какие-то нюансы у нас, возможно, не получались. Но мы проявили самоотверженность, организацию, дисциплину и волю к победе. Плюс, во втором тайме вышли после перерыва, не дали соперникам войти в игру. Пропустили неприятный гол перед перерывом. И, естественно, при своих болельщиках, которые активно поддерживают домашнюю команду, была большая доля вероятности, что соперник с начала второго тайма приложит все силы для того, чтобы вернуться в игру. Но нам большая честь и хвала, что мы сыграли очень организовано и дисциплинировано в обороне. Какие-то корректировки сделали в перерыве с точки зрения перестроений, что глобально помогло нам. Могли забить пенальти и сделать счет крупнее. Но это футбол. Поэтому готовимся к важному матчу с ЦСКА, который предстоит на следующей неделе в Москве. Это дерби. Нам надо подготовиться к нему и провести его на очень хорошем уровне

— Как вы считаете, счет по игре?

— У нас тоже были матчи, когда мы атаковали, не реализовывали свои моменты и уступали по счету. Это футбол. На первых минутах у «Оренбурга» были хорошие, острые моменты, которые соперник мог реализовать, но, к сожалению, не сделал этого. Мы свои моменты создали в быстрых атаках, и фактически предопределили результат. В первом тайме забить три на выезде — это дорого стоит. Самое главное, что мы дальше очень дисциплинированно сыграли в обороне и не дали соперникам вернуться в игру

— Очень часто тренеры, которые проигрывают в Оренбурге, среди причин называют искусственное поле. Сегодня оно как-то повлияло на игру команды? Учитывали этот фактор?
— Мы на этом не акцентировали никакого внимания. Все в равных условиях. Приезжаешь — надо играть. Понятно, что какие-то нюансы надо было донести игрокам с точки зрения быстроты мышления, быстроты приема мяча, быстроты работы с мячом — здесь кое-какую коррекцию сделали, чтобы мы не передерживали мяч, потому что понимали, что соперник более адаптирован к этим условиям, и мы могли нарываться на ответные атаки. Кое-какие моменты старались исключить. Мы были в равных условиях, и вообще не говорили о поле. Не важно, выиграли мы или проиграли, — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ».

После победы над «Оренбургом» железнодорожники набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Михаил Галактионов
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