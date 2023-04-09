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9 апреля, 22:44

Галактионов о поражении от «Зенита»: «Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

— У «Локомотива» первые потерянные очки в чемпионате при вас. Какая атмосфера в раздевалке?

— Понятно, что расстроены поражением. Нацелены были на победу. У ребят правильная реакция, несмотря на то, что «Зенит» — лидер чемпионата. К сожалению, мы допустили оплошность и пропустили второй мяч. Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях. Надо улучшать качество, мы проводим свои атаки, происходят потери, приходится снова отбирать, а это энергозатратно.

— Замены Карпукаса и Пиняева были связаны с усталостью?

— Да, они должны были произойти до второго гола «Зенита». Но, к сожалению, получилось то, что получилось.

— Вы уже выбрались из зоны вылета. Как теперь мотивировать игроков?

— Мы проводим беседы с футболистами, как индивидуальные, так и коллективные. Мы не имеем права оглядываться вниз. Сегодняшняя реакция наших ребят — правильная. Все настроены не достижение победы.

— Насколько большой для вас является проблема травмы игроков в центре обороны?

— Мы относимся к этому философски. На этих позициях есть конкуренты, им предоставляется шанс проявить себя. С точки зрения сбалансированности линии, не хотелось бы, чтобы игроки выпадали. Сегодняшняя карточка Ненахова — абсолютно ненужная. Что там произошло? Он раньше времени, без разрешения судьи вышел на поле.

— Что думаете по поводу эпизода с Круговым?

— Для меня мяч попал в руку. Арбитр не смотрел даже, непонятное решение, почему судья не назначил пенальти и не вмешался ВАР.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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