Галактионов — о Дзюбе: «Своим профессионализмом и игрой доказывает, что он топовый футболист»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к нападающему Артему Дзюбе.

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата», — сказал Галактионов «СЭ».