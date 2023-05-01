Сегодня, 13:05
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к нападающему Артему Дзюбе.
«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата», — сказал Галактионов «СЭ».
В матче 25-го тура РПЛ «Локомотива» с «Химками» (5:1) Дзюба оформил дубль. Всего на счету 34-летнего форварда в текущем сезоне 8 голов в 10 играх за железнодорожников.