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Сегодня, 13:05

Галактионов — о Дзюбе: «Своим профессионализмом и игрой доказывает, что он топовый футболист»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к нападающему Артему Дзюбе.

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата», — сказал Галактионов «СЭ».

В матче 25-го тура РПЛ «Локомотива» с «Химками» (5:1) Дзюба оформил дубль. Всего на счету 34-летнего форварда в текущем сезоне 8 голов в 10 играх за железнодорожников.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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