Галактионов — о Глушенкове: «Личность на поле, нестандартный игрок, таких мало»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о форварде команды Максиме Глушенкове.

— Максима я знаю давно, он у меня играл во всех молодежных сборных, — начал Галактионов. — Его потенциал понятен, поэтому важно его функциональное состояние, как он выглядит, его внутренняя энергетика. Потому что он — личность на поле, нестандартный игрок, таких мало. Таких футболистов надо поощрять.

— Удивляет, что его не вызывают в сборную России с сентября прошлого года?

— Это выбор тренера, выбор тренерского штаба, который надо уважать. У нас большая обойма игроков, которых тренер вызывает под определенный матч. Наша задача, чтобы Макс играл и развивался. Абсолютно уверен, что он в будущем заслужит своей игрой, качеством работы и отношением стать полноценной единицей сборной, — сказал Галактионов.

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.