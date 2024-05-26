Галактионов — об итогах сезона: «Локомотив» мог оказаться немного выше в турнирной таблице»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги сезона РПЛ.

— Как оцените сезон?

— Есть локальные и стратегические задачи, которые необходимо было решать. Мы могли оказаться немного выше в турнирной таблице, чуть-чуть нам не хватило. Костяк команды стабилизировался. Мы нащупали хорошее качество игры, выдав победную серию в конце чемпионата. У нас очень хорошая молодая и российская команда, хороший российский блок игроков. Клуб выбрал такой вектор развития. Мы счастливы, что у нас такие молодые игроки. Они растут и развиваются у нас. Сегодня Максим Глушенков забрал награду «Лучший ассистент», еще есть ребята, которые заслуживают быть на вершине. Рад, что у нас боеспособный коллектив, который, абсолютно уверен, в будущем может решать еще более серьезные задачи

— Был ли у вас разговор с руководством?

— Мы постоянно общаемся. Я очень благодарен руководству за то, что у нас очень хороший контакт, очень хорошее понимание, когда у нас были хорошие или неудачные моменты. На сегодняшний день мы видим, что у нас сформировался русский костяк команды. Это очень важно. Дальше мы будем только развиваться и двигаться вперед. Я думаю, что после окончания сезона все выдохнут, и мы проговорим все наши моменты, которые касаются комплектования, будущего и всех нюансов, — сказал Галактионов.

«Локомотив» (53 очка) финишировал четвертым в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре железнодорожники обыграли «Балтику» (3:1).